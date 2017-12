Las redes afean a Mónica Naranjo su actitud hacia Cepeda

mirad que a mí Cepeda no me gusta, pero vuestra actitud con él hoy ha sido DE VERGÜENZA. le habéis hundido. se os ha caído el respeto y la delicadeza por una alcantarilla. para decir lo que pensáis hay MIL FORMAS y esa no era PARA NADA la correcta. @monicanaranjo @ joe #OTGala8