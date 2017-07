Realiza el saludo nazi en un partido entre Ferrer y Verdasco Reuters El espontáneo también gritó consignas de ultra derecha y a favor de Hitler F. OLMOS Lunes, 24 julio 2017, 10:36

El propio Ferrer lo reconoce: «Pasé miedo cuando el hombre habló de la forma que lo hizo. Es un lunático... lo que hizo no es normal». El vídeo no lo llega a mostrar, pero se intuye de forma bastante notable qué ocurrió. Un joven entra a pista en pleno intercambio de golpes entre Ferrer y Verdasco en el torneo de Bastad, con actitud resuelta, decidida y una extraña sonrisa. Quizás por esto último, los tenistas se ven venir el incidente y se gritan «¡Para, para para!».

El realizador también intuye que lo que va a ocurrir no debería salir por televisión, así que antes de que el hombre termine de llegar a la red desvía las imágenes a la cámara que enfoca a Ferrer. Lo que no se grabó fue como el hombre realizaba el saludo nazi para después alzar el puño derecho y comenzar a gritar consignas de ultra derecha que no han transcendido. También aseguran que gritó a favor de Hitler.

El árbitro se baja de la silla y permanece cerca del joven, pero prefiere ser prudente y esperar a seguridad. El joven no mostró resistencia mientras lo sacaban de la pista y posteriormente le arrestaban. Ferrer acabó ganando el partido, y también el torneo.