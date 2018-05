La reacción de Pilar Rahola al leer la carta para la novia embarazada de un miembro de 'La Manada' «Espero que sea una niña y que nunca se encuentre en la vida con un individuo como su padre» LA VERDAD Jueves, 10 mayo 2018, 10:56

A Pilar Rahola, periodista y política española, solo le ha hecho falta una palabra para definir la viral carta que ha escrito una chica leonesa. El mensaje, publicado en el periódico 'Digital de León', va dirigido a la novia embarazada de uno de los miembros de 'La Manada', concretamente para el Guardia Civil acusado de cometer la violación.

«Me gustaría dirigirme a la novia de Antonio Manual Guerrero Escudero (...) No sé cómo fue tu encuentro sexual con tu novio en ese vis a vis en Alcalá Meco porque tu novio tuvo la consideración de no grabarlo como parece que suele hacer cuando abusa de niñas de 18 años completamente borrachas con la ayuda de sus amigotes. He sabido por la prensa que como resultado de ese vis a vis te quedaste embarazada y ahora eres la madre de su hijo/a (espero sinceramente que sea una niña y que nunca se encuentre en la vida con un individuo como su padre)», escribe la autora de la carta.

IMPRESIONANTE.

"La carta viral a la novia embarazada de uno de La Manada: "Ojalá sea niña"https://t.co/QLvPvCdeuS — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 2 de mayo de 2018

Así, Pilar Rahola, que se quedaba sin habla al leer la impactante carta, escribía en la red social la única palabra que se le venía a la mente para describir el potente mensaje: «Impresionante». El tweet de la periodista, que reúne casi 2.000 retweets y más de 2.500 me gusta, también ha generado cientos de comentarios felicitando a la autora.

