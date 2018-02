«Querido Zara: me gusta ir de chico» Eliza posa con prendas de Zara para niños. / r. c. Una niña inglesa se ofrece como modelo de ropa de chaval. «Soy vuestra fan número uno», escribió Eliza. Inditex la ha invitado a España INÉS GALLASTEGUI Jueves, 22 febrero 2018, 12:04

Ni flores, ni corazones, ni lacitos, ni mensajes vacíos. A Eliza Brichto, una niña inglesa de 7 años con mucha personalidad, le encanta Zara Kids, pero solo la sección de chicos. Hace unos días, esta precoz rompedora de estereotipos escribió al gigante español de la moda ofreciéndose como maniquí de ropa de chaval. Como respuesta, Inditex la ha invitado a conocer su sede central.

«Querido Zara: Quizá te parezca raro que una niña vista ropa de niño, pero te voy a contar mi historia. Cuanto tenía cuatro años miré en Zara Niñas y no me convenció, pero eché un vistazo a la ropa de niños y me encantó -escribió de su puño y letra la resuelta pequeña-. Ahora es el único sitio al que voy a comprar. Soy vuestra fan número uno. Por favor, aceptad mi oferta de ser modelo para Zara Niños».

Su madre, Jess Brichto, ha explicado a la prensa que la fobia de su hija por los vestidos data de una celebración en la que iba ataviada como una princesa y todo el mundo le dijo lo monísima que estaba. «Nunca más», se prometió la cría, con solo tres años. Ahora, ha contado la progenitora, está preocupada porque cree que muchas niñas que también odian las faldas y el color rosa no se habrán dado cuenta de lo guay que son los trapos para ellos. «Estoy muy orgullosa de Eliza. Nunca ha tenido miedo de ser ella misma», confiesa esta mamá londinense.

La pequeña viajará a la central de Inditex en Arteixo y podrá hablar con los diseñadores

La ropa neutra, al alza

A raíz de su publicación en el 'Daily Mail', para el que la niña posó con diferentes modelos de la marca, la reivindicación se hizo viral y se difundió en medios de todo el mundo. Ayer, la madre se felicitaba en su cuenta de Facebook por la rápida respuesta de la multinacional española. «¡Buenas noticias! Zara nos ha contestado y ha invitado a Eliza a su cuartel general en España para visitarlo, conocer a sus diseñadores y hablar con ellos sobre la carta», anuncia Jess, que agradece todo el apoyo recibido. La chiquilla, asegura, está «superemocionada» ante lo lejos que ha llegado su petición. En el mensaje, la compañía de Amancio Ortega, con sede en Arteixo (La Coruña), ofrece además los datos de contacto de la agencia de modelos infantiles con la que trabaja. El viaje está previsto para la semana que viene.

Zara no es insensible a la ropa neutra. El año pasado publicitó una línea de abrigos que vestían modelos de ambos sexos y el anterior lanzó su colección Ungendered (sin género), compuesta por ocho prendas básicas unisex, una tendencia al alza entre los 'millennials'.

Hace dos años, otra tierna feminista inglesa, Daisy Edmonds, de 8 años, ya se hizo famosa en un vídeo en el que se preguntaba por qué las camisetas infantiles femeninas decían tonterías -como 'Hey', 'Bella' o 'Me siento fabulosa'- y las masculinas, mensajes con contenido, como 'Héroe' o 'Piensa más allá de los límites'. «Es injusto. ¿Por qué nosotras tenemos que ser monas y ellos , atrevidos?».