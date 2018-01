El fan de la purpurina, el rosa y las Barbies que ha dejado atónitos a los espectadores de 'First Dates' Ausias, de 19 años, soltó varias perlas que no sentaron nada bien en Twitter LA VERDAD Miércoles, 3 enero 2018, 11:11

Ausias, de 19 años y dependiente en una tienda de ropa, empezó en First Dates por todo lo alto para ser recordado con cariño por los telespectadores. Afirmó que no le caían bien las personas heterosexuales porque son «eso de siempre lo mismo, lo mismo » y que tampoco se solía llevar bien con los gays porque «me ven muy femenino, con mucha pluma». En definitiva que él era una persona muy especial, lo que le había llevado a su mala suerte en el amor. «Tengo demasiado brillo para las personas», afirmaba.

Entre esas perlas y su look se hizo rápidamente comentado en Twitter, donde no fueron demasiado benévolos con él. Y es que cuando le ha tocado hablar de sí mismo ha revelado que no se siente «ni hombre ni mujer sino como un muñeco» y que sus grandes aficiones son la purpurina («me gusta echarla a todo: a la bandera, a las casas, a la ropa...») y coleccionar muñecas.

Sorprendentemente su cita fue relativamente bien, pero Andrés, malagueño de 29 años, y él decidieron no volver a verse.

Si un hetero dijera la mitad de la mitad de lo que el hortera infantil y retrasado de ausias ha dicho de los gays la que se arma #FirstDates523 — Scott Junker (@scottjunker) 2 de enero de 2018

Habéis visto a Ausias en #FirstDates523 ? Y pensar que cazábamos mammuts 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/NHWWzdtimJ — Javier Bermúdez (@IamFJBermudez) 2 de enero de 2018

Bella es súper básica, como los heteros. Tú en cambio eres súper complejo. Hablas de purpurina, de muñecas... Hemos dicho ya purpurina? Y muñecas?#FirstDates523 — Urby Comments (@Mr_Urbina93) 2 de enero de 2018

Pues no pongo la tele y veo a un chavalillo con columpios en las orejas! #FirstDates523pic.twitter.com/MQ7153WvHY — Isita (@isabelitasinh) 2 de enero de 2018