Paula Prendes habla de su supuesta relación con Pablo Iglesias La actriz y reportera confiesa que tiene pareja C. GARCÍA Lunes, 9 octubre 2017, 19:58

Desde que se empezara a rumorear sobre la supuesta ruptura de Pablo Iglesias e Irene Montero, al dirigente de Podemos no han parado de salirle novias. Primero fue Paula Vázquez, quien desmintió tener ninguna relación con el político de un modo bastante curioso. Ahora es otra Paula, Prendes, la que se asocia al corazón del líder de la agrupación violeta.

Esta mañana, Paula Prendes ha tenido que salir a declarar que no tiene ninguna relación sentimental con Pablo Iglesias: «Me muero de risa. No estoy con él», han sido las palabras de la actriz. Según ha detallado, el político no cumple con el perfil que ella busca en una pareja, además, ha revelado que tiene novio y que no tiene nada que ver con la política.

La noticia sobre la supuesta relación de Prendes y Pablo Iglesias la comentó María Patiño en su programa de Telecinco, 'Socialité', donde la periodista aseguró que se les conocía como 'la nueva pareja del Congreso'.

Pero el culebrón Iglesias continúa adelante con la segunda parte de las declaraciones de Paula Prendes. Según ha explicado la colaboradora de La Sexta, vio al líder de Podemos con Irene Montero «tomando algo en una terraza», queriendo así poner en duda los rumores sobre la supuesta ruptura de la pareja.