Paula Echevarría cumple 40 años en su primer verano sin Bustamante 02:37 Paula Echevarría. La vida de la actriz ha cambiado este año pero demuestra cada día que sigue igual de feliz C. GARCÍA Lunes, 7 agosto 2017, 15:44

Está siendo un año complicado para Paula Echevarría, o eso podría parecer. Tras su separación de David Bustamante, la actriz se ha dedicado a viajar en verano con sus amigas y aprovechar el tiempo al máximo con su hija Daniela. Hoy llega a los 40 años y no ha podido evitar ponerse un poco melancólica en las redes sociales.

Paula Echevarría llega a la temida cuarentena pero, gracias a su buen humor y optimismo, los recibe con una gran sonrisa. Eso sí, tanto cambio en su vida no ha podido evitar que la actriz haga balance de estos 40 años con sus cambios y ha dedicado su cumpleaños a los que ya no están con ella.

La última imagen que Echevarría ha compartido en Instagram es una fotografía de su cuarto cumpleaños. En ella aparece con sus abuelas, su madrina y su hermano, las tres mujeres murieron hace algún tiempo y la actriz las ha recordado hoy con este bonito mensaje.

«Aquí cumplía 4 añitos.. con mis dos abuelas, mi madrina y mi hermano.. De esa foto ellas tres ya no están.. esa es la única putada de cumplir años.. por lo demás, BIENVENIDOS 40!!!!!! No puedo estar más agradecida a la vida por todo lo que me da! Gracias a todos por las felicitaciones que estoy recibiendo hoy pero sobre todo por estar el resto de los 365 días al año! Me siento muy querida y esa es la mayor fortuna q se puede tener!».

Algunos se empeñan en decir que Paula Echevarría está pasando por un mal momento, pero ella no parece reflejar ese malestar en sus redes sociales. Está claro que hay cambios en su vida, pero ella los enfrenta con una sonrisa y mucha positividad.