Una fan pagará 32.000 euros por estar una hora con Cristiano Ronaldo El dinero irá destinado a causas solidarias C. GARCÍA Martes, 17 octubre 2017, 19:26

Cuando crees que has visto todo y crees que la humanidad no puede ir más lejos, alguien se supera. Y es que pasar toda una hora con un ídolo, sesenta minutos junto a la persona que más admiras, no tiene precio para muchos, o sí, 32.000 euros vale la hora con Cristiano Ronaldo. Eso es lo que ha pagado una mujer norteamericana por pasar ese tiempo junto al futbolista.

Según ha informado el portal deportivo Bild, de Alemania, una mujer de Los Angeles es la que ha hecho la puja más alta a través de Bitcoins para pasar sesenta minutos junto a Cristiano Ronaldo, unos 533 euros el minuto (como para llegar tarde a la cita).

De la identidad de esta fanática del astro portugués no se sabe nada, el periódico alemán no ha dado más detalles. Eso sí, la mujer no solo pasará una hora junto a su ídolo, en el pack también va incluida una visital al campo de Real Madrid y dos entradas VIP para un partido del equipo merengue.

Por si alguien ya estaba pensando en los fines que tiene esta subasta, según Bild, irá destinado a causas solidarias que promueve el propio Cristiano Ronaldo.