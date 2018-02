Paz Padilla cuenta lo que no se vio en 'Planeta Calleja' La presentadora ha compartido en Instagram una imagen muy conmovedora LA VERDAD Miércoles, 28 febrero 2018, 13:50

'Planeta Calleja', el programa conducido por Jesús Calleja, estrenó su quinta temporada el pasado 25 de febrero con una de las presentadoras más divertidas de la televisión. Paz Padilla, junto a Jesús, se embarcaba en un viaje hacia Benín, conocida como la tierra del vudú, donde la humorista se sinceró y emocionó al ver las condiciones tan precarias en las que se encontraban los habitantes del país del oeste de África.

“Quiero ser madre otra vez”, confesaba Paz Padilla ante las cámaras, quien no podía evitar que se le cayeran las lágrimas al ver a los niños recién nacidos en el hospital de Benín. Además, la presentadora de 'Sálvame' tuvo el privilegio de poder visitar un paritorio al que los hombres tenían prohibido el acceso y del que salió muy emocionada al haber presenciado el nacimiento de un niño: “Es lo que más me gusta del mundo, muero con los niños. La pena mía es no haber tenido más hijos, porque tengo mucho amor para dar”, explicaba a Calleja durante el programa.

Sin embargo, la humorista ha querido compartir en su Instagram, donde cuenta con más de 600.000 seguidores, la foto de ese momento tan especial al que no pudieron acceder las cámaras. “Quiero mostraros lo que ayer no se vio,una jovencísima madre que acababa de tener su bebé, en unas condiciones muy básicas. La naturaleza da fuerza, es increíble la ayuda que necesitan. La tasa de mortalidad infantil es increíble”, escribía la presentadora junto a tres fotografías en las que sostiene al bebé recién nacido.

Sus seguidores, también muy emocionados con el momento que les había regalado Paz Padilla, han llenado la publicación de mensajes bonitos donde confiesan que fue un programa cargado de magia y buenos momentos.