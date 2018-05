El pacto de Elsa Pataky que Chris Hemsworth rompió El actor podría haber roto una de las reglas de su matrimonio LA VERDAD Martes, 15 mayo 2018, 10:43

Elsa Pataky ha volado desde Australia hasta Madrid junto a su marido y sus tres hijos para presentar la nueva colección de Gioseppo, la marca de zapatos de la que es imagen desde hace un tiempo. Durante el evento, la actriz se ha mostrado tan simpática y cercana con la prensa como lo ha hecho siempre, confesando algunos aspectos de su vida en Australia, así como la relación que mantiene con su familia.

Así, la actriz reconocía en una entrevista para 'EFE' que su matrimonio «no es perfecto, es un día a día en el que tienes momentos mejores y momentos peores como cualquier ser humano». «Las mujeres latinas somos mucho más pasionales que las australianas y Chris siempre dice que cuando empiezo a hablar en español y saco mi carácter latino, él se retira», comentaba entre risas Pataky.

Sin embargo, un aspecto que ha llamado la atención ha sido la ruptura del pacto que hizo la pareja al comenzar su matrimonio. Así, Elsa Pataky no ha dudado en contar cómo Chris Hemsworth rompía hace un tiempo un acuerdo en el que se prometieron no obligar a ninguno de los dos a instalarse en el país del otro: «Cuando nos conocimos y nos enamoramos, siempre nos decíamos que jamás nos obligaríamos a vivir en el país del otro, que nunca le haría venirse a España conmigo y que él no me haría irme con él a Australia. Siempre tuvimos claro que queríamos estar lo más cerca posible de nuestras respectivas familias», explicaba para el portal 'Yahoo!'.

No obstante, tras vivir en Londres y Los Ángeles, y con el nacimiento de su primera hija, la pareja decidió que había llegado el momento de instalarse en un lugar más tranquilo para que sus hijos pudieran estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de una infancia feliz: «Ha merecido la pena romper el pacto, porque me encanta vivir aquí y creo que estamos en el mejor lugar del mundo», terminaba diciendo Elsa Pataky sobre el pueblo en el que viven actualmente.