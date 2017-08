«Ojalá palmes pronto y te tiren en alguna cuneta, Frank Cuesta» Estas son algunas de las respuestas a su último vídeo, en el que se defiende de «un chaval» que le ha llamado franquista F. OLMOS Martes, 8 agosto 2017, 10:39

'A los manipuladores de Podemos' es el título del vídeo que Frank 'de la Jungla' Cuesta subió el día 7 de agosto a su canal de Youtube. Con tan descriptivo enunciado cabía esperar la polémica que, como siempre, iba a desatar. Y es que el activista usaba el vídeo para responder personalmente a «un chaval de 27 años que me ha llamado "facha y franquista"» pero también ampliaba el círculo a quienes «siguen dividiendo España en bandos por un conflicto que nunca vivieron».

«Hablan de una vida que no conocieron: cuando no había Internet, cuando no había libertad de expresión, cuando los homosexuales se tenían que esconder, cuando un hijo con síndrome de Down se dejaba en las casas de los pueblos por vergüenza, cuando una madre soltera era una vergüenza o peor, una golfa, cuando los padres pegaban a las madres y a los hijos porque sí», continuó su alegato.

«En España se puede criticar al jefe de Estado...en otros sitios son 15 años de cárcel. La gente se me queja a mí de que vivo como Dios y que ellos son mileuristas... pero me hablan desde un Iphone... todo el mundo se toma sus tapas y de alguna manera se pilla vacaciones... ¿entonces? ¿Por qué coño tanto hablar de la dictadura... de los muertos... de las culpas?», continuaba su alegato.

Los comentarios que ha recibido con respecto a su opinión han sido diversos. Desde quienes no se muestran de acuerdo de forma cordial e intentan rebatir sus argumentos, a quienes se ponen de su parte...pasando por los bárbaros que han deseado su muerte o, incluso, «que sus hijos crezcan sin madre».

@Frank_Cuesta eres un puto subnormal y te mereces todo lo que te pase. Ojalá palmes pronto y te tiren en alguna cuneta, basura humana. https://t.co/BAK2BAzziM — Jean-Luc Godard (@Theheavydario) 7 de agosto de 2017

@Frank_Cuestahttps://t.co/sEtNwl7zYI

Solo espero que por injusto que sea Yuyee no salga de la cárcel, que tus hijos crezcan sin madre. — comunista nazi (@Commie_nazi) 7 de agosto de 2017

Aunque muchos usuarios han reportado los mensajes a las fuerzas del estado, muchos otros les han recordado que desear la muerte de alguien de forma pública no es un delito en España «porque esto no es una dictadura». De hecho la Guardia Civil o la Policía lo han recordado en alguna ocasión: