Nuevas críticas a Rihanna por su aumento de peso Algunos de sus fans especulan que podría estar embarazada F. OLMOS Jueves, 27 julio 2017, 11:20

Rihanna ha tenido una semana intensa de trabajo de cara a la galería. Se ha reunido con Macron para hablar de educación, asistió al estreno en París y en Londres de la película 'Valerian and the City of a Thousand Planets'... Y sus 'looks' han sorprendido a la mayoría de los internautas. No sólo por la ropa escogida en sí, si no por lo que esta revelaba. Y es que, una vez más, la cantante de Barbados ha sufrido las críticas y las burlas de algunos usuarios de la red por su reciente aumento de peso.

Y también por su estilismo. Así acudía a hablar con Macron en el Palacio del Elíseo, en un traje 'oversize' que parece no haber gustado a ninguna revista del corazón ni tampoco a sus fans:

Su look en Londres unos días antes también generaba críticas debido a que su ceñida ropa evidenciaba su cambio de talla. Aunque algunos prefirieron destacar este momento, una foto en la que Cara Delevigne es 'pillada' mirando con descaro su escote. Han sido tal la cantidad de bromas y memes que ha originado la foto que la propia Cara la subía a su cuenta de Instagram:

😂 @badgalriri

Y, una vez más, críticas en París, de nuevo por su aumento de peso.

Críticas y comentarios despectivos que ya contestó en su día con este meme sobre Gucci Mane:

😢

Aunque algunos usuarios insisten en que está embarazada, la de Barbados simplemente escoge ignorar los comentarios negativos. Asimismo se ha producido un importante cruce de reproches entre quienes la han calificado de «gorda» y quienes afean esta actitud, pues no sólo es una forma de bullying si no que contribuye a que muchas mujeres se sientan mal con su propio cuerpo.