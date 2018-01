Nominaciones Oscar 2018: ¿Quiénes son los favoritos? Tras conocerse qué películas aspiran a la famosa estatuilla empiezan a hacerse las primeras quinielas C. GARCÍA Martes, 23 enero 2018, 18:31

Esta mañana ha iniciado la recta final de la carrera hacia el Oscar. Un camino que cada año es más difícil de predecir debido a las últimas sorpresas, sobre todo la del año pasado, con error histórico incluido, cuando 'Moonlight' arrebató a 'La la land' su premio a Mejor Película.

Este año no se han dado demasiadas sorpresas en las nominaciones de los Oscar 2018, aunque sí ha habido ausencias acusadas. Ha sido el caso de Steven Spielberg por 'Los archivos del Pentáfono' y Martin McDonaugh por 'Tres anuncios a las afueras'. Tampoco James Franco, que se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor ha sido nominado, aunque la razón de este ha sido el escándalo sexual en el que se ha visto envuelto en los últimos días.

Entre los favoritos para ganar el Oscar 2018 está 'La forma del agua' de Guillermo del Toro. A 'los monstruos' de Del Toro les suele costar triunfar en estas galas, sin embargo las suyas siempre son las películas mejor valoradas por los espectadores y tiene 13 nominaciones. En los Globos de Oro ya arrasó y se espera que repita en los Oscar. Pero no lo tendrá fácil, su gran rival parece ser 'Tres anuncios a las afueras', que no está en la categoría de 'Mejor película' pero cuenta con 11 nominaciones. 'Dunkerque' se situaba como una de las favoritas al principio de la temporada, pero parece que la llegada de otras nos hizo olvidarnos de ella. Sus ocho nominaciones nos recuerdan la gran obra de Christopher Nolan que vimos el pasado verano.

Estos son los nominados a los Oscar 2018:

MEJOR PELÍCULA

-Tres anuncios en las afueras

-La forma del agua

-Los archivos del Pentágono

-El hilo invisible

-Lady Bird

-Déjame salir

-Dunkerque

-El instante más oscuro

-Call me by your name

MEJOR DIRECTOR

-Jordan Peele (Déjame salir)

-Greta Gerwig (Lady Bird)

-Guillermo del Toro (La forma del agua)

-Christopher Nolan (Dunkerque)

-Paul Thomas Anderson (El hilo invisible)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

-Thimothée Chalamet (Call me by your name)

-Daniel Day-Lewis (El hilo invisible)

-Gary Oldman (El instante más oscuro)

-Denzel Washington (Roman J. Israel)

-Daniel Kaluuya (Déjame salir)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

-Margot Robbie (Yo, Tonya)

-Saoirse Ronan (Lady Bird)

-Meryl Streep (Los archivos del Pentágono)

-Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras)

-Sally Hawkins (La forma del agua)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

-Richard Jenkins (La forma del agua)

-Willem Dafoe (The Florida Project)

-Woody Harrelson (Tres anuncios en las afueras)

-Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras)

-Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

-Allison Janney (Yo, Tonya)

-Laurie Metcalf (Lady Bird)

-Mary J. Blyde (Mudbound)

-Lesley Manville (El hilo invisible)

-Octavia Spencer (La forma del agua)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

-La forma del agua

-Tres anuncios en las afueras

-La gran enfermedad del amor

-Lady Bird

-Déjame salir

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

-The disaster artist

-Call me by your name

-Molly's game

-Logan

-Mudbound

MEJOR PELÍCULA ANIMACIÓN

-Bebe jefazo

-Ferdinand

-Coco

-Loving Vincent

-The breadwinner

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

-El insulto (Líbano)

-Loveless (Rusia)

-On body and soul (Hungría)

-The square (Suecia)

-Una mujer fantástica (Chile)

MEJOR BANDA SONORA

-Dunkerque

-El hilo invisible

-Tres anuncios a las afueras

-La forma del agua

-Star wars: Los últimos Jedi

MEJOR CANCIÓN

-Mighty River (Mudbound)

-Remember me (Coco)

-Mistery of love (Call me by your name)

-Stand up for something (Marshall)

-This is me (El gran showman)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

-Blade Runner

-Guardianes de la Galaxia

-Star Wars: Los últimos Jedi

-Kong: La isla calavera

-La guerra del planeta de los simios

MEJOR MONTAJE

-Baby Driver

-Yo, Tonya

-Dunkerque

-La forma del agua

-Tres anuncios en las afueras

MEJOR FOTOGRAFÍA

-Blade Runner 2049

-El instante más oscuro

-Mudbound

-La forma del agua

-Dunkerque

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

-El instante más oscuro

-Wonder

-La reina Victoria y Abdul

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

-Dunkerque

-La Bella y la Bestia

-Blade runner 2049

-forma del agua

-El instante más oscuro

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

-La Bella y la Bestia

-El instante más oscuro

-El hilo invisible

-La Reina Victoria y Abdul

-La forma del agua

MEJOR SONIDO

-Baby driver

-La forma del agua

-Blade Runner

-Dunkerque

-Star Wars

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

-Baby driver

-Blade Runner

-Dunkerque

-La forma del agua

-Star Wars: la forma del agua

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

-Abacus

-Faces Places

-Icarus

-Last mine in Aleppo

-Strong Island

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

-Dear Basketball

-Garden Party

-Lou

-Negative Space

-Revolting Rythdm

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

-The eleven O`Clock

-My nephew Emmet

-The Silent Child

-Waty wote/All of us

-DeKalb Elementary

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

-Edith + Eddie

-Heaven is a traffic Jam on the 405

-Heroin (e)

-Knife Skills

-Traffic Stop