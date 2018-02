Natalia Ferviú manda un mensaje muy directo tras abandonar 'Cámbiame' La estilista dejó el espacio televisivo coincidiendo con los cambios que se produjeron en el mismo C. GARCÍA Domingo, 25 febrero 2018, 21:15

Hace tres semanas que Natalia Ferviú abandonó 'Cámbiame' y los seguidores del programa expresan cada día en las redes lo mucho que la echan de menos. Mientras tanto, ella se encarga de dejar claro que está muy feliz tras su salida del espacio televisivo y recientemente envió un mensaje muy claro para todos sus seguidores.

Remontándonos al momento en el que la estilista dejó de aparecer en 'Cámbiame', recordamos que Natalia Ferviú tuvo un enfrentamiento con la nueva colaboradora, Paloma González. Tras la discusión entre ambas, la canaria dejó de aparecer en 'Cámbiame'. Poco después anunció que abandonaba el programa porque «no me siento cómoda con la nueva dinámica», refiriéndose al hecho de que el programa sea en directo ahora.

Natalia Ferviú sigue dedicándose a su faceta profesional y asegura que es «feliz». En su mensaje compartido en Instagram, la estilista dice lo siguiente:

«Cuando trabajas en los medios siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás dejas de existir porque dejas de importar.

Hace poco tomé las riendas de mi vida, me vine arriba y decidí vivir sin miedo, bueno sin ese miedo, por suerte o por desgracia sigo teniendo muuuuuchos otros.

La vida me ha dado una lección: no hay mayor felicidad que la que produce dormir con la conciencia tranquila. Y también me ha dado un regalo: Vosotros.

Gracias infinitas por vuestras muestras de cariño, me animan muchísimo ¡no os imagináis cuánto! Gracias por comprenderme y aceptarme como soy. Gracias por quererme y quererme libre. ¡Sois la hostia!»