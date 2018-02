Natalia Ferviú lanza un dardo envenenado al programa 'Cámbiame' La estilista ha explicado en Instagram su situación actual tras abandonar el programa LA VERDAD Martes, 27 febrero 2018, 12:35

Natalia Ferviú, la estilista y ex-coach del programa de Telecinco 'Cámbiame', ha lanzado un claro mensaje a través de Instagram explicando cómo se siente tras abandonar su silla. La joven, que salía muy enfadada del plató hace poco más de un mes tras discutir con su compañero Pelayo Díaz y la nueva estilista del programa Paloma González, ha comentado que se encuentra muy feliz en esta etapa de su vida y que tiene la conciencia muy tranquila.

"Cuando trabajas en los medios siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás dejas de existir porque dejas de importar. Hace poco tomé las riendas de mi vida, me vine arriba y decidí vivir sin miedo, bueno sin ese miedo, por suerte o por desgracia sigo teniendo muchos otros", explicaba la estilista a todos sus seguidores.

Además, Natalia Ferviú continúa su publicación dando las gracias a todos sus fans por el inmenso apoyo que la joven ha recibido estas últimas semanas: "No hay mayor felicidad que la que produce dormir con la conciencia tranquila. Y también me ha dado un regalo: Vosotros. Gracias infinitas por vuestras muestras de cariño, me animan muchísimo ¡no os imagináis cuánto! Gracias por comprenderme y aceptarme como soy. Gracias por quererme y quererme libre. ¡Sois la hostia!", concluía Natalia.

La publicación, que ya cuenta con más de 40.000 me gustas ha sido muy comentada por todos sus seguidores, quienes seguían dejando mensajes de apoyo como “Gracias por ser tal y como eres” o “Sigue con tu personalidad, eres así de mágica y tienes algo muy especial”.