La murciana Sita Abellán ya se codea con Kim Kardashian

Viernes, 12 enero 2018

Por si alguno la ha olvidado, presentamos de nuevo a Sita Abellan. Y es que a este ritmo hay que añadir reseñas nuevas a su biografía cada semana. Esta joven murciana de 24 años es modelo, diseñadora y DJ. Tras acabar sus estudios de Publicidad y Relaciones Públicas comenzó su carrera como modelo a un nivel más profesional, siendo imagen de Loewe como carta de presentación. Rihanna no tardó mucho en fijarse en ella, y ese fue su gran salto.

Sita Abellán ha participado en el videoclip del tema 'Bitch better have my money' de Rihanna, junto a la barbadiense y a otra chica. Katy Perry también ha confiado en sus dotes para seducir. Ahora recorre el mundo haciendo trabajos de modelo y se codea con personajes conocidos del personajes de la farándula de todo el planeta.

La última en caer rendida a sus pies ha sido Kim Kardashian. La socialité norteamericana compartió en Instagram varias 'stories' junto a la murciana. Al parecer, la conocida empresaria y Abellán están colaborando en algún trabajo que tiene que ver con Louis Vuitton, aunque no se saben los detalles.

En el perfil de Instagram de Sita Abellán también se vieron las mismas imágenes que en el de Kim Kardashian. También se rumorea que puede que se trate de la aparición de una de ellas en el reality show de la otra. Como muchos sabrán, las hermanas Kardashian suelen invitar a famosos a su programa de telerrealidad. Lo que puede que algunos desconozcan es que Abellán también tiene una web serie sobre su vida en el que muestra como es su agitada vida entre flashes y brochas de maquillaje.