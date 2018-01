Conmoción en España por la muerte de la 'influencer' Indara Rodríguez La famosa 'wedding planner' ha fallecido a los 34 años por problemas de salud C. GARCÍA Miércoles, 24 enero 2018, 07:45

La 'wedding planner' gallega Indara Rodríguez ha fallecido a los 34 años de edad. En un mundo donde es muy complicado hacerse un hueco, esta joven bloguera consiguió destacar gracias a su duro trabajo organizando bodas y eventos. Con más de 44.000 seguidores en Instagram, Indara se había ganado el cariño de la red gracias a muchos de sus trabajos.

La última publicación de esta organizadora de eventos gallega era desde el hospital, lo que ha conmovido aún más a sus seguidores. Indara Rodríguez compartió una imagen junto a un ventanal y con sus tres hijos, tres hermanos huérfano que adoptó hace tres años y que hoy vuelven a quedarse sin madre. Destacaba las vistas del hospital y explicaba que estaba en una sesión de diálisis.

La cuenta de su negocio, 'El sofá amarillo' también ha despedido a esta directora creativa con un texto conmovedor:

«Indara se nos ha ido.

Siempre nos arrastraba a todos con ella, pero esta vez, la única, se ha ido sola de viaje, aunque no del todo.... Aquí nos queda el mundo que ella creó, todo aquello que inventó de manera incontrolable. Inventó momentos, inventó todo aquello de lo que sentía necesidad de rodearse: viajes, descubrimientos imposibles, personas, cosas (siempre bonitas) y sueños que conformaron su mundo sin miedo. Su mundo libre. El más libre que jamás ha existido. [...]

Una vez me habló de este momento y me dijo que cuando llegase no me olvidase de deciros que os sirvieseis una copa de vino y brindaseis por la vida bien vivida.»

Otra amiga de Indara Rodríguez también ha recordado a la 'wedding planner' en Instagram.