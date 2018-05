Morgan Freeman, acusado de acosar sexualmente a varias mujeres «Morgan intentó levantarme la falda y me preguntó si llevaba ropa interior» LA VERDAD Viernes, 25 mayo 2018, 12:27

Desde que el movimiento #MeToo salía a la luz, decenas de mujeres comenzaban a confesar sin miedo alguno el acoso sexual que habían sufrido por parte de muchos artistas de Hollywood. Sin duda, la acusación que más repercusión tuvo fue la del exproductor de cine estadounidense Harvey Weinstein, denunciado el pasado octubre por dos mujeres que sufieron abusos sexuales y violación.

Ahora, otro de los acusados por varias mujeres ha sido el actor Morgan Freeman, quien podría haber abusado sexualmente de hasta 16 mujeres. Las supuestas víctimas afirman que, mientras el director estadounidense trabajaba, no solo las acosaba, sino que tenía actitudes impropias con muchas otras mujeres.

Así, en 2015, durante la producción de la película 'Going In Style', Morgan Freeman habría realizado tocamientos no consentidos a algunas compañeras de trabajo: «Morgan intentó levantarme la falda y me preguntó si llevaba ropa interior», denunciaba la joven.

Sin embargo, esta no ha sido la única acusación que se ha hecho hacia el actor estadounidense, sino que en 2012 dos chicas ya denunciaban que había abusado sexualmente de ellas: «No debíamos usar ninguna blusa que mostrara nuestros pechos, ni pantalones ajustados...», admitían.

Finalmente, según la CNN, hasta 16 mujeres son las que denuncian abusos sexuales por parte de Morgan Freeman. Unos testimonios en los que en todos coincide la misma actitud del actor.