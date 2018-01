La modelo Laura Escanes denuncia un caso de acoso sufrido en Instagram 01:14 "Como me gustaría mordisquear esos labios” o "como me excita que metas tu manita en el escote" son algunas de las frases del acosador LA VERDAD Miércoles, 17 enero 2018, 13:42

No es la primera vez que un personaje público se hace eco en las redes sociales por el acoso sufrido a través de comentarios en fotos o mensajes privados. En esta ocasión ha sido la modelo e influencer Laura Escanes otra de las víctimas en Instagram que ha recibido provocaciones por parte de un acosador.

"Como me gustaría mordisquear esos labios", "daría lo que fuera por verte las tetas" o " como me excita que metas tu manita en el escote" son algunas de las frases que el individuo manda a la joven a través de Instagram. Por otra parte, los fans de Laura le han aconsejado que no deje pasar estos mensajes y actué contra el acoso denunciándolo.

Sin embargo, la modelo ya tuvo en junio del año pasado otro episodio de acoso en las redes cuando se hacía pública una conversación supuestamente de Laura Escanes discutiendo con su anterior pareja. "Al ser personajes públicos tenemos ese riesgo. No es todo de rosa y nos exponemos a que la gente hable. Bien, mal, regular. Como quieran. Pero ¿existe algún tipo de límite? ¿quién lo pone? Después de la nochecita en twitter y en prensa he visto que desde luego no existe ningún límite", denunciaba hace un tiempo.