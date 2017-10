Una modelo denuncia amenazas tras aparecer sin depilar en una campaña de Adidas Arvida denuncia haber recibido amenazas de todo tipo tras la publicación de la campaña F. OLMOS Lunes, 9 octubre 2017, 10:31

Arvida Byström es una modelo que reivindica el derecho de las mujeres a escoger cuando y por qué depilarse. Y eso quiere decir que ella misma a veces se depila y a veces no. Tal y como ella misma ha contado no quiere ser la abanderada de ninguna revolución, simplemente está de acuerdo con algo y lo reivindica de la forma más auténtica posible: compartiéndolo. No el vello, claro, si no la decisión de dejarlo crecer cuando le plazca.

Esa es tan sólo una de las facetas de su personalidad, pero ha sido precisamente la que le ha llevado a recibir todo tipo de insultos y amenazas en una campaña de Adidas. En una fotografía para la marca de deporte se le aprecia el vello de las piernas. Y es ahí donde muchos han visto un problema, hasta el punto de desear que se la queme públicamente (sí, como a las brujas antaño y sí, lo han hecho de forma pública y sin anonimato) o sea «brutalmente empalada».

Además Arvida denuncia que recibe todo tipo de insultos y amenazas en su buzón privado. Desde amenazas de violación a las de muerte clama estar viviendo todo el espectro «por una puta foto». Sin embargo no sólo lo ahce para elevar una queja y visibilizar su situación, si no que se pregunta que si «ella como mujer hetero, blanca y cisgénero recibe esas críticas y amenazas...¿qué no habrán soportado (y seguirán soportando) otras personas?».

Arvida Byström (@arvidabystrom) is an artist, photographer, model and cyber sensation. Known for her photography, which questions femininity and gender standards using so-called “girly” aesthetics. The #SUPERSTAR Bold Women's is in stores now. Una publicación compartida de adidas Originals (@adidasoriginals) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 12:49 PDT

Una publicación compartida de arvida byström (@arvidabystrom) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 5:50 PDT