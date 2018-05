Maria Ke Fisherman viste a los recogepelotas de Mutua Madrid Open Los recogepelotas, con los uniformes diseñados por Maria ke Fisherman. El uniforme está inspirado en los deportes urbanos y elaborado en tejidos técnicos REDACCIÓN Madrid Domingo, 13 mayo 2018, 13:59

Hoy finaliza la gran semana del tenis en Madrid, en la que se ha estrenado Maria ke Fisherman, una firma poco convencional que engloba calidad y frescura. Los creadores de la marca, María Lemus y Víctor Alonso, han sido los encargados de vestir a los recogepelotas de Mutua Madrid Open.

Los diseños, que combinan una inspiración en los deportes urbanos con la alta competición que representa este torneo, están elaborados en tejidos técnicos para garantizar la actuación perfecta de los recogepelotas sobre la pista. A través de prendas comunes, los diseños buscan reducir las diferencias de género. La gráfica de los uniformes combina líneas afiladas inspiradas en la tecnología Samsung, con la mascota con forma de pelota de tenis creada por la firma que forma parte de los complementos y que refleja el espíritu del fair play en la competición. La propuesta juega con las tonalidades del Lilac Purple, el nuevo color del Smartphone Samsung Galaxy S9, el último lanzamiento de la compañía.

Entre la cartera de clientes de Maria ke Fisherman, entre otros, cuentan con celebridades de la talla de Miley Cyrus, Lady Gaga, Katy Perry o Lindsay Lohan. Los diseñadores han ganado los dos premios de mayor prestigio que se otorgan en España a un diseñador novel, el premio de Vogue Who's On Next en 2014 y el Premio Nacional de Moda 2015, entregado por la Reina Letizia.