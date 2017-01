China cuelga el 'traje Mao'

Empujones, gritos, ceños fruncidos, y muchos nervios. Quedan solo 15 minutos para el inicio del desfile de Ji Cheng, el broche de oro con el que se cierra la Semana de la Moda de Shanghái, y el nutrido equipo de la famosa diseñadora china da los últimos retoques a toda velocidad. Con unas linternas led, o incluso con la luz de los flashes de los teléfonos móviles, los esteticistas retocan el maquillaje de las escuálidas modelos, mientras un curioso ejército de amas de casa, contratado especialmente para la ocasión, se preocupa de que la colección primavera-verano del año que viene luzca en todo su esplendor.

Al otro lado del escenario, una relajada música 'chill out' da la bienvenida a los 600 invitados que se dejan ver en sus mejores galas. Es la nueva 'jet set' de China, un heterogéneo grupo de celebridades, empresarios, blogueros, y políticos. Se acomodan en los cuatro pisos de las bancadas paralelas a la pasarela, desenfundan sus móviles de última generación y esperan a que comience el espectáculo. Las luces se apagan, se hace un breve silencio y los focos se centran en el fondo. Poco a poco, los modelos desfilan con las creaciones de Ji, que vuelve a llamar la atención con elementos de la cultura china en prendas de corte vanguardista producidas con materiales reciclados tan sorprendentes como las fibras de café. «Ese es mi ADN», resume después, en su luminoso estudio de Shanghái.

Ji Cheng, que estudió en Italia y comenzó su andadura en el siempre complicado terreno de la moda independiente con la marca La Vie, es un buen ejemplo de la fulgurante trayectoria que el sector ha tenido en la segunda potencia mundial. «Al principio, cuando China se abrió al mundo, lo que la población demandaba eran deslumbrantes marcas extranjeras. La irrupción de los nuevos ricos fue un 'boom' para clásicos del lujo como Gucci o Louis Vuitton. Ahora, sin embargo, los clientes chinos han superado esa primera etapa esnob y buscan diferenciarse. Sobre todo los jóvenes, que están dispuestos a probar cosas nuevas. Incluso más que los occidentales. Para ellos, las empresas tradicionales europeas se han quedado viejas. El mercado para marcas chinas alternativas todavía no es masivo, pero crece a buen ritmo».

«Nos tenemos que concentrar en los vertiginosos cambios de China, y no es fácil»

Li Bai comparte esa idea. De hecho, si él ha irrumpido recientemente en el sector de la moda independiente es, precisamente, por el gran vuelco que ha dado la clientela local. «Estuve trabajando durante años en una gran multinacional de ropa china que limitaba mucho mi creatividad. Hasta que me di cuenta de que China ya ofrece oportunidades para quienes apuestan por estilos diferentes», afirma el modisto. Su objetivo, como el de Ji, no es la clase más adinerada sino la media, que ha explotado en las ciudades y disfruta de un creciente poder adquisitivo.

Muchas empresas chinas tienen su horizonte empresarial en el extranjero. Pero también son conscientes de las dificultades que conlleva. Ji Cheng, por ejemplo, en 2012 trató de abrirse camino en Londres, donde estableció su base para atacar el mercado europeo. «No dio buenos resultados. Quizá llegamos demasiado pronto», explica. Tuvo que cerrar en 2014. Ahora quiere probar suerte en Japón, donde la cultura es más afín a la suya. Por su parte, Li Bai cree que la internacionalización requiere de una base sólida en casa. «Solo si conseguimos ser muy fuertes en China lograremos que el mundo nos conozca. No queremos convertirnos en esas pequeñas marcas que apenas logran sobrevivir en París, donde abren sucursal por lo glamuroso que suena y no por el negocio real que proporciona. En lo que nos tenemos que concentrar es en estar al día con los vertiginosos cambios de China. Y no es fácil».