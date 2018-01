La moda que se extiende gracias a las redes sociales y que es más peligrosa de lo que parece Kim Kardasian ha sido la última que ha lucido este tipo de accesorio en su Instagram revolucionando las redes sociales LV Miércoles, 17 enero 2018, 10:45

Kim Kardasian ha vuelto a revolucionar internet. En los últimos días los medios se están haciendo eco de que la celebrity publicó una foto en Instagram donde lucía una parrilla blindada sobre sus dientes y varios collares que formaban parte de su nueva colección de accesorios de joyería. La imagen ha tenido bastante repercusión, mostraba un adorno para sus dientes, igual al que publicó en septiembre de hace dos años, junto con otras joyas por un valor total de 10 millones de dólares. Cuatro días después de subir esta foto a sus redes sociales, la conocida modelo fue robada en un hotel de Paris. Posteriormente de este incidente, Kim Kardasian dejó de publicar imágenes luciendo ningún tipo de joyería, pero esta regla la ha roto, ya que hace unos días compartía un video, mientras enseñaba con ilusión otro accesorio con la palabra “Kim” en sus dientes.

Pero Kardasian no es la única persona conocida que en los últimos tiempos ha lucido este tipo de accesorio: Madonna, Chris Brown, Rihanna, Kanye West o Lil Wayne son algunas otras estrellas internacionales que han usado accesorios dentales de este tipo. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre de algunos rostros conocidos? En el mundo del hip-hop se utilizan como símbolo de estatus y riqueza desde la década de los 80. De hecho, Goldie, uno de los creadores del sonido jungle a mediados de los años 90, se había ganado la vida haciendo este tipo de trabajo dentales con oro.

El odontólogo Iván Malagón, alerta sobre esta moda, que puede producir daños irreparables, incidiendo además, en la importancia de su conocimiento, debido a la magnitud a la que pueden llegar las tendencias y modas no recomendables propagadas a través de las redes sociales de famosos personajes. Su alcance puede ser enorme y desconocemos los peligros que estas modas conllevan. "Las coronas de oro pueden originar una enfermedad gingival grave si no se ajustan de forma adecuada. A veces estos accesorios están prefabricados y no siempre son colocados por un dentista, con ello se pueden originar muchos problemas de salud bucal. La enfermedad periodontal, la caries dental, las roturas de los dientes y las alergias de contacto son posibles complicaciones que también pueden surgir con este tipo de arte dental”.

Es clave saber qué posibilidades no perjudiciales son opciones a las que podemos optar, en el caso de que queramos tener accesorios dentales en nuestros dientes, ya que existen otras más seguras que pueden prevenir complicaciones posteriores serias: "Como un adorno de oro de 24 quilates que se adhiere a alguno de los dientes frontales y que es realizado por un dentista que instruye al paciente sobre el adecuado mantenimiento y las posibles complicaciones o el tatuaje del diente, que se adhiere a la superficie del diente por un período corto", Concluye el odontólogo Iván Malagón.