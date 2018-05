Minerva Piquero, expresentadora de 'El tiempo', responde a las críticas por su cambio físico

Minerva Piquero, la mujer que durante más de 14 años fue conocida como la encargada de dar la previsión meteorológica en las Noticias de Antena 3, asistía el pasado jueves a la gala de los Premios Ari, celebrada en el Teatro Real de Madrid. Sin embargo, tras un tiempo sin salir en las pantallas, cuando la presentadora posaba en el photocall como cualquier otro invitado, su gran cambio físico llamó la atención de todos los asistentes.

Piquero ya comentaba en el año 2013 que padecía un hipotiroidismo, una enfermedad caracterizada por el descenso de la actividad de la glándula tiroides que provoca la disminución del metabolismo basal. «Hay veces que las hormonas te traicionan, pero ya estoy muy bien», confesaba por aquel entonces la presentadora de 'El tiempo'.

Sin embargo, en esta ocasión los cambios en su cuerpo han sido más evidentes, algo que ha provocado que muchos se lanzaran a opinar sobre el físico de Minerva: «Lo que más llamó la atención fue que, en cuestión de poco tiempo, había ganado 20 kilos. Como yo ya no estaba en la tele todos los días y, además, nunca he sido muy amiga de saraos, no se me había visto en un acto público durante bastante tiempo. Pero hace año y medio aparecí con ese sobrepeso tan llamativo y los comentarios fueron terribles».

Minerva Piquero«Fui a un acto en calidad de directora de comunicación de una agencia de medios y un periodista me preguntó¿Cómo estás tan gorda?’Es terrible

23 años de carrera profesional, y lo único que puedes contar de interés es el motivo de tu sobrepeso». pic.twitter.com/G4GKeXtXIM — Xavi Iceman (@canchaca) 27 de abril de 2018

«Si una mujer cualquiera engorda no pasa nada, pero si eres conocida todo cambia. Fui a un acto en calidad de directora de comunicación de una agencia de medios y, muy a mi pesar, tuve que pasar por el 'photocall'. Un periodista se me acercó con un micrófono, y antes de decirme 'Hola', o interesarse por aspectos profesionales me preguntó '¿Cómo estás tan gorda?'. Es terrible. Y tienes que aguantar la sonrisa y pensar, dios mío, qué triste que, 23 años después de haber empezado una carrera profesional, lo único que puedas contar de interés sea el motivo de tu sobrepeso», explicaba la presentadora durante una entrevista a 'El Mundo'.

Finalmente, aunque Minerva Piquero se encuentre alejada de los focos y las cámaras de televisión, la periodista trabaja desde 2012 como directora de comunicación y relaciones públicas de Aegis Media.