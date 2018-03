Mimi, concursante de 'OT 2017', sorprende con un impresionante cambio de look La cantante ha cambiado su peinado de cara a los próximos conciertos que prepara junto a sus compañeros LA VERDAD Jueves, 1 marzo 2018, 10:37

Mimi, la granadina de Operación Triunfo 2017, prepara junto a todos sus compañeros los conciertos que darán comienzo a partir del 3 de marzo en Barcelona. La joven, a pesar de ser la primera expulsada de la academia, ha conseguido entablar muy buenas amistades con algunos de los concursantes y, aunque tuvo una fugaz aparición durante el programa, se ha posicionado como una de las concursantes más populares.

Aunque esta vez no haya sido noticia por su voz, Mimi se ha puesto en boca de todos sus seguidores sorprendiendo en Instagram con un inesperado y radical cambio de look. La concursante, que lucía una larga melena rubia durante su estancia en la academia, no ha querido pasar desapercibida entre sus compañeros y ha decidido ponerse unas gruesas trenzas al más estilo afro.

La extriunfita ha compartido la foto de su nuevo peinado a través de Instagram, donde ya cuenta con más de 150.000 seguidores. Un cambio que, aunque parece ser temporal, posiblemente lucirá en algunos de los próximos conciertos que está preparando junto a sus compañeros de la academia.