Mikel Izal, acusado de acoso sexual en las redes sociales El cantante del grupo 'Izal' se ha convertido en trending topic LA VERDAD Jueves, 10 mayo 2018, 09:59

Mikel Izal, cantante y líder del grupo 'Izal', está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. El vocalista ha llegado a ser trending topic en Twitter por unos supuestos mensajes en los que se le acusa de haber acosado sexualmente a algunas mujeres.

El suceso comenzaba cuando una usuaria de la red social explicaba una experiencia que había tenido con el cantante y lo acusaba de haberla acosado sexualmente. Además, a raíz de que la joven confesara lo sucedido, la red social comenzaba a llenarse de historias de chicas relatando vivencias similares que habían tenido con el artista.

Ante esta situación, los seguidores del grupo 'Izal' han quedado divididos en dos bandos. Por una parte se encuentran los fans que admiten que Mikel Izal ha dejado de ser su ídolo. Sin embargo, la otra parte de fieles apoyan y defienden al artista, asegurando que más que acosar a mujeres, el compositor estaba tratando de ligar con algunas chicas.

Finalmente, estas acusaciones provocaban que el músico Mikel Izal se viera obligado a publicar un comunicado defendiéndose de las decenas de recriminaciones que le estaban haciendo llegar: «Ayer la red y su crueldad anónima distorsionó el contenido de mi corazón y mi cerebro hasta hacerlos irreconocibles, usando además como arma aquello que quien me conoce sabe que me revuelve el estómago: el menosprecio a la mujer», explicaba el artista, quien además concluía su mensaje diciendo que niega «rotunda y categóricamente cualquier acto de acoso, violación o actividad de carácter físico y sexual no consentida. Ni con personas adultas ni por supuesto con menores de edad».