Miguel Bosé confiesa sus excesos con el alcohol «Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo», admitía el cantante LA VERDAD Viernes, 23 febrero 2018, 09:50

El cantante español Miguel Bosé ha estado esta semana en el Festival Viña del Mar celebrado en Chile donde habló abiertamente y sin tapujos de los vicios que han rodeado su vida durante todos estos años. El artista confesó a los medios de comunicación que durante sus 41 años de carrera había cometido muchos excesos, pero eso lo han llevado a ser la persona responsable que es hoy en día.

“He tenido mis momentos” comenzaba a explicar el cantante a los medios presentes, y continuaba diciendo: “Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido, todo el que ha dado tiempo ha beberme y el mejor, el malo también. Fumar también y el resto también, todo” confesaba Miguel Bosé, quien afirma que todo cambió con el nacimiento de sus hijos.

“Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo. Lo que pasa es que desperté un día y dije: '¿Y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto?'. Fue el momento en el que nacieron mis hijos. Creo que en ese momento dije: 'ya lo hice y ahora paso a otra cosa'", explicaba el artista a los medios sobre los antiguos vicios que tuvo cuando saltó a la fama.

Sin embargo, a pesar de estos excesos, Miguel Bosé insiste en que nunca perdió el sentido de la responsabilidad ni el respeto por la música ni por todos sus seguidores: “Yo estuve perdido, pero me he encontrado en las mañanas por ese sentido de la responsabilidad que tengo y de respeto a algo que se llama la música, que me lo ha dado todo en la vida y a la que le debo absolutamente todo, y por respeto me he levantado cada mañana a pesar de los pesares y he estado a la altura en cada situación que tenía que estar. Eso ya fue un tiempo pasado” terminaba diciendo el artista.