La metedura de pata de Antonio Orozco con Luis Fonsi

Antonio Orozco / Europa Press El cantante barcelonés visita el plató de 'El Hormiguero' para promocionar su nueva gira 'Unico. Segunda parte' Miércoles, 28 febrero 2018

Antonio Orozco visita a Pablo Motos en 'El Hormiguero' para promocionar su nueva gira, 'Unico. Segunda parte', que lo tendrá ocupado viajando por toda España. Aprovechando la ocasión, el cantante quiso recordar el duro camino que lo llevó al éxito. «Parece que a veces nos olvidamos de los 18 años dando guitarrazos por ahí», comenta Orozco. «A más indiferencia al dinero, más felicidad en la vida. Te da felicidad, pero también te la quita», aseguraba el cantante, que se alegra de ya no teer que «contar el dinero», pero sin olvidarse de la gente que actualmente pasa por una situación difícil.

Durante el programa, Orozco confesó a Pablo Motos que durante su gira por México cometió un gran error. Una noche tuvo el placer de cenar con Luis Fonsi, y el cantante latino le comentó que estaba esperando un bebé. Al día siguiente, Orozco tenía una entrevista en una radio mexicana y al ser preguntado por cómo estaba Fonsi, el español metió la pata. «Pues imagínate, con una niña en camino...», se le escapó al cantante. Al momento, se cortó la emisión y fueron a publicidad. Al darse cuenta de que había desvelado la gran exclusiva mediática de Luis Fonsi, el español lo llamó y le pidió que, por favor, no le contara nada más.

Orozco también tuvo tiempo de hablar sobre su familia. «Es una sorpresa tras otra», dijo el cantante cuando Motos le preguntó por la faceta DJ de su hijo de nueve años. El cantante afirma que su hijo escucha todo lo que él toca y si algo no le gusta, no tiene reparos en decírselo. «La verdad es que no le gusta mi música, pero se mete en todo lo que hago. Me dice 'pues yo metía unas trompetas aquí' o 'yo cambiaba esas blancas por unas negras'. ¿Cómo pueden ser tan inteligentes y tan pequeñitos?»