Matias hace llorar a Lidia Torrent en Fisrt Dates «Quiero darte las gracias por hacerme volar cada día, te quiero» declaró a la camarera LA VERDAD Jueves, 15 febrero 2018, 10:41

First Dates, el programa del amor por excelencia en cuatro, ha realizado una cena especial por San Valentín. El restaurante, en el que se respiraba amor por todas partes, consiguió que tanto clientes como camareros consiguieran sacar su lado más tierno a sus parejas.

Carlos Sobera, el presentador del programa, también organizó algunas actividades diferentes para que la velada fuera de lo más especial. Para ello, el programa recuperó una vieja tradición japonesa e instaló una campana que cada pareja debía tocar tres veces mientras dice el nombre de la persona que ama: “De este modo logran que su relación sea eterna", confesó el presentador.

Sin embargo, no solo saltó la chispa entre los participantes de las citas a ciegas de First Dates, si no que la llama también se encendió entre los camareros. Matias Roure, pareja de Lidia Torrent, sacó su lado más romántico y pidió que la acompañara a la campana: “Ella es perfecta” dijo ante las cámaras.

La camarera, imaginándose otro tipo de situación preguntó “¿Me vas a hacer llorar?”, a lo que Matias contestó: "No, tonta, quiero decirte una cosita. Quiero darte las gracias por hacerme volar cada día. Te quiero".

Lidia Torrent, que se ha declarado como una romántica empedernida, también tuvo su momento de confesión: “A mí estas cosas me llegan mucho al corazón y al alma. Me he puesto muy nerviosa, como si no me hubiera dicho nada bonito antes... que sí que me lo ha dicho. Me dice cosas bonitas y me sigue emocionando como la primera vez".

Sin embargo, las declaraciones de Matias no han terminado en el programa, sino que también ha subido una foto a Instagram con su novia en la que le decía “llévame dónde quieras”. Un bonito detalle que seguro ha vuelto a emocionar a Lidia.