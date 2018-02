Marta Sánchez: «Si mi letra acaba siendo la del himno, me voy a la tumba tranquila» La cantante hizo un repaso de sus 30 años de carrera en la música LA VERDAD Miércoles, 21 febrero 2018, 12:17

Marta Sánchez ha sido está siendo el centro de atención de la música tras su iniciativa de ponerle al fin letra al himno de España. Ocurría el pasado sábado en el teatro de la Zarzuela de Madrid, cuando, tras un repaso de los 30 años de carrera en la música de la cantante, Marta se lanzó a cantar la letra de un himno de España que lleva años sin poder ser cantado.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí. Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón", cantaba Marta Sánchez vestida de rojo sobre el escenario, quien ha confesado en una entrevista de Onda Cero que “si mi letra acaba siendo la del himno, me voy a la tumba tranquila”.

Esta nueva letra ha sido muy comentada por todos en las redes sociales, tanto por las personas que consideran esta letra como un bonito gesto de amor por su país, como quienes recordaron a la cantante que ella aún vivía en Miami. Tanto ha sido el revuelo y la repercusión de la canción que incluso Mariano Rajoy felicitó a la cantante a través de su cuenta personal de Twitter. "La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta" le agradecía el presidente a la cantante.

Como a muchos de vosotros, me llega este vídeo. Muy buena iniciativa de @Martisima_SoyYo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. MR pic.twitter.com/k5ruZPMhHE — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de febrero de 2018

Por otro lado, Marta Sánchez también ha querido agradecer a todos su seguidores y a los asistentes de su actuación las palabras bonitas y la buena acogida que ha tenido la letra de la canción: “Gracias de todo corazón a todos los que ayer me regalasteis vuestro aplauso y compañía en un día tan especial y señalado” escribía la cantante en su cuenta de Instagram.