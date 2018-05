Marina de 'OT' cuenta la desgarradora historia de maltrato de su madre «Mamá, por favor, no vuelvas a casa, porque como vuelvas papá te mata» LA VERDAD Jueves, 3 mayo 2018, 12:29

«Lo cuento yo porque mi madre no tiene Twitter... y aunque estamos cagadas al hacer esto viral nos unimos, ahora más que nunca, al 'ni una menos'. La mujer más fuerte de mi vida, mi mamá. Ya no tenemos miedo. #cuentalo», así participaban Marina, concursante de 'Operación Triunfo 2017' y su madre en el hashtag de Twitter #cuentalo, un sitio donde muchas chicas han conseguido olvidar sus miedos y contar las historias de maltrato, abusos, acoso o, incluso, violaciones que han vivido.

«Siempre me ha chillado, agarrado para cogerme del cuello e impedir que respirara hasta quedar sin fuerzas», explicaba Marina en el puesto de su madre, quien ademas seguía narrando: «Esperamos a los primeros bebés, pero después de una bronca en el cumpleaños de una de sus amistades lo pierdo».

La cantante sigue contando la desgarradora historia en un largo mensaje hasta que llega a un momento de la vida de su madre que llena de dolor y sufrimiento a todos sus seguidores y lectores: «Una noche, esperando que me atendieran en la farmacia, recibo la llamada de mi niña mayor (9 años): 'Mamá, por favor, no vuelvas a casa, porque como vuelvas papá te mata'», sigue explicando Marina, quien además cuenta que aun cuando su madre ya había conseguido el divorcio, el maltrato no cesó en ningún momento: «Nos engaña, nos amenaza, nos intenta atropellar, nos acosa y, cuando pensábamos que no pasaría más, vuelve... No se rinde, pero yo ya no soy débil», concluye explicando la joven en Twitter.