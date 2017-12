Mariló Montero la lía hablando de 'La Manada': «Hay que defender el machismo desde un buen punto de vista» La presentadora ha realizado unas polémicas declaraciones LV Lunes, 18 diciembre 2017, 13:34

La expresentadora de 'La Mañana' de TVE, Mariló Montero, ha causado una nueva polémica al asegurar en una entrevista a la agencia Chance que las mujeres tienen "que defender el machismo desde un buen punto de vista", asegurando que este es en el que "los hombres nos defiendan a nosotras".

Las palabras de Mariló Montero sobre el machismo bien entendido, tal y como ella lo define, han llegado al ser preguntada la periodista por la presunta violación de 'La Manada' en Sanfermines. Según ella, "los abusos hacia las mujeres han existido toda la vida" y dice que este caso "tiene una parte positiva, que es que se conozcan más" este tipo de situaciones.

Hablando sobre ella misma, Mariló Montero asegura que cuando ella ha sufrido algún tipo de trato vejatorio en su trabajo lo ha denunciado. "

En referencia a su propia experiencia, Montero ha resaltado que "cuando se me ha tratado mal en mi trabajo me he dirigido a recursos humanos y lo he denunciado. "Otro asunto es que en España las mujeres que han denunciado que han sido abusadas no se han atrevido a decir el nombre del agresor porque son ellas las que van a perder el trabajo", asegura.