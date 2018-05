Malena Costa responde a las críticas por lo ocurrido con su mascota La joven, que recientemente se ha mudado a China, se ha visto obligada a dejar a su perro en España LA VERDAD Viernes, 11 mayo 2018, 13:26

Malena Costa se ha visto envuelta estos últimos días en una espiral de críticas por un vídeo subido en su cuenta oficial de Instagram. La modelo, que recientemente se ha mudado a China con sus dos hijos para vivir allí con su marido, el futbolista Mario Suárez, publicaba en las redes sociales unas imágenes de su hija Matilda jugando con un perro. «Creo que pocas cosas me hacen más feliz que ver a mi hija tan emocionada con los animales», escribía Malena junto al vídeo.

Sin embargo, esta publicación desencadenaba una serie de mensajes de sus seguidores preguntando a la modelo dónde estaba su perro Roco, al que había mostrado en otras ocasiones por las redes sociales. Además, entre estos comentarios, Malena recibía algunos aún mas duros como el que escribía uno de los usuarios de Instagram: «Dejarías mucho que desear, aunque esté bien cuidado. A mi parecer es abandonarlo».

Ante la infinidad de críticas y acusaciones, Malena Costa decidía subir varios vídeos a Instagram Stories en el que ha respondido a sus seguidores tajantemente: «Alucino cuando la gente escribe sin preguntar, juzgando, sin saber lo que hay detrás y lo mal que lo pasa una persona por tener que tomar según qué decisiones. Roco está en casa de mis suegros en España, ya que yo no me atrevo a meter a mi perro en la bodega de un avión 12 horas, más otras tres horas de escala para venir a China. Y os cuento los motivos», comenzaba a explicar la modelo.

«Muchas compañías rechazan la raza de mi perro (bulldog francés) para viajar en bodega porque son braquicefálicos y tienen muchos problemas respiratorios y, a consecuencia de eso, han fallecido muchos en aviones. No he metido nunca a Roco en una bodega de avión ni para ir a Mallorca, ¿cómo creéis que me puedo atrever a meterle todas esas horas para venir a China?», preguntaba la joven a través de Instagram.

Finalmente, Malena Costa concluía su mensaje explicando que aunque fue una dura decisión, jamás pondría en riesgo la salud de su mascota: «Me costó mucho tomar la decisión, para mí lo más difícil de estar en este país es el no poder estar con mi perro y, os lo puedo asegurar, soy amante de los animales, mi perro es mi familia. Jamás haría algo que pudiera poner su vida en peligro».