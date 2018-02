Lorena Edo, ex concursante de ‘Gran Hermano 14’, pasa por el peor momento de su vida «Estaba embarazada pero ya no lo estoy» LA VERDAD Martes, 27 febrero 2018, 13:30

Lorena Edo, una de las concursantes más recordadas de ‘Gran Hermano 14’ por el gran cambio físico que experimentó tras salir del programa, está pasando por uno de los momentos más amargos de su vida. La joven, que hace poco más de un año lucía radiante tras anunciar su compromiso de matrimonio, compartió en las redes sociales su tremenda tristeza tras sufrir un aborto.

La concursante del programa de Telecinco, a pesar de vivir apartada de las pantallas de televisión, se muestra muy activa en Instagram, donde ha querido compartir con sus casi 50.000 seguidores el que posiblemente sea el momento más duro de su vida: “Estaba embarazada (nunca había sido tan feliz y había tenido tanto miedo a la vez) pero ya no lo estoy, lo tengo que asumir, lo tengo que aceptar, y superarlo. Mamá no te enfades porque lo cuente, sé que no quieres, que es algo íntimo, y de ninguna manera querías, también sé que le pasa a muchas mujeres y no les afecta tanto como a mí, pero ya sabes que yo no soy como muchas mujeres, algunas el frío nos traspasa los huesos, y no pasa nada mamá, te prometo que me repondré”, escribía Lorena tras pasar unos días desagradables.

Sin embargo, la joven también ha intentado sacar su lado más positivo y agradecer el cariño que le están mostrando sus seres queridos: “Si algo me ha enseñado esto, es que soy una privilegiada por el AMOR con el que me han arropado los míos, tengo una familia que es una piña humana inquebrantable, MI FAMILIA y unos amigos los de siempre, los de mas tarde, que me han acompañado con amor y respeto... y eso es un privilegio, soy tremendamente afortunada” escribía motivada la ex concursante de Gran Hermano a sus amigos y familiares.

No solo los de su alrededor han intentado animarla, sino que sus seguidores también han querido brindar a Lorena unas palabras de ánimo en estos duros momentos. Por su parte, la joven no ha dudado en devolver todo el cariño recibido durante estos días dedicando un último párrafo a sus incondicionales: “A veces hay que escupir, desnudar tu alma, y no pasa nada, expresar lo que sientes cómo te sientes no es malo, mostrar tus debilidades”, concluía Lorena.