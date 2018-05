La llamada de advertencia de David Bustamante a Miguel Torres El cantante podría haberse enfadado al ver unas fotos del futbolista paseando con su hija Daniella y su exmujer Paula Echevarría LA VERDAD Miércoles, 16 mayo 2018, 09:55

Tras descubrir la estupenda noticia en la que David Bustamante daba a conocer a Yana Olina, su compañera de baile el programa 'Bailando con estrellas' de TVE y la mujer que podría haberle devuelto la ilusión en el amor, el cantante ha querido dar un toque de atención a la actual pareja de su exmujer Paula Echevarría.

Así lo contaba la periodista Laura Fa, quien explicaba cómo David Bustamante se había sentido obligado a hacer una llamada de advertencia al futbolista Miguel Torres por unas fotos en las que aparece con su hija Daniella y su exmujer Paula durante unas recientes mini-vacaciones en Málaga.

«A Bustamante no le gustan esas fotos», explicaba la periodista Laura Fa, pues lo cierto es que el cantante siempre ha tratado de mantener a su hija alejada de los medios de comunicación y estas imágenes podrían haberle molestado y cabreado mucho.

Finalmente, lo que más ha extrañado a todo el mundo ha sido que la llamada telefónica se la realizara a Miguel Torres y no a Paula Echevarría, algo que la colaboradora de televisión Gema López interpreta como un gesto de dominación: «A lo mejor es una manera de marcar territorio y transmitir algo así como te has quedado con una parte de mi vida, pero no te vas a llevar más», concluía diciendo la periodista.