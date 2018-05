La lección de feminismo de Pau Gasol El jugador de baloncesto ha publicado una carta abierta en las redes sociales LA VERDAD Viernes, 25 mayo 2018, 13:00

Mientras que la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo, está siendo terriblemente acusada de desigualdad y machismo, Pau Gasol, uno de los jugadores más importantes del mundo, se ha visto obligado a escribir una carta por las numerosas críticas que han saltado cuando muchos aficionados han descubierto el nuevo miembro que trabaja como ayudante del entrenador principal de los Spurs.

Se trata de Becky Hammon, una profesional a la que no todos han recibido con los brazos abiertos, ya que la posibilidad de que una mujer sea la entrenadora de Milwaukee Bucks aún continúa siendo una idea muy lejana para algunos seguidores del equipo. «Becky Hammon puede entrenar. No digo que pueda entrenar bastante bien. No digo que pueda arreglárselas. No digo que pueda entrenar casi al mismo nivel que los entrenadores masculinos de la NBA. Digo: Becky Hammon puede entrenar en la NBA. Punto», escribía Pau Gasol en las redes sociales.

«Es ridículo. Primero, es un mito. Los jugadores se visten en un área determinada y los entrenadores también. Y sí, estoy seguro que dentro del área de entrenadores Becky tiene un espacio privado. En términos del vestuario y en términos de detrás de escena, realmente no hay diferencia en esta liga entre tener un entrenador masculino o femenino», compartía el jugador de baloncesto, quien además añadía: «He ganado dos anillos, he jugado con algunos de los mejores jugadores de esta generación y para dos de las mentes más brillantes en la historia de los deportes Phil Jackson y Popovich. Y te lo digo: Becky Hammon puede entrenar».

Finalmente, Pau Gasol recuerda a todos los lectores que, a pesar de la gran lucha que se está llevando a cabo por la igualdad de oportunidades, todavía queda mucho camino por recorrer: «Reconozcamos que una protesta no significa que hayamos resuelto el problema de la desigualdad racial en este país. Un desfile no significa que estamos haciendo todo lo posible por el movimiento LGTB. Y una entrevista no significa que hayamos resuelto el problema de la diversidad de género en nuestro lugar de trabajo. Hemos recorrido un largo camino y hemos mostrado un gran crecimiento..., pero aún nos queda mucho más por hacer».