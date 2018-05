Katy Perry critica el vestido de novia de Meghan Markle

Katy Perry, la cantante y compositora estadounidense conocida mundialmente, se ha visto obligada a dar su opinión sobre un aspecto de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry. En la boda más esperada del año, que sigue siendo uno de los temas de conversación del momento, la artista también ha querido tener su momento y confesar que le parecía el vestido de la novia.

«Yo le habría hecho una prueba más», admitía la cantante durante la grabación de un programa de televisión del que es jurado, quien además añadía «Kate, Kate, Kate ganó. Kate ganó», haciendo referencia al vestido que llevaba Kate Middleton el día de su enlace con el príncipe William hace siete años.

«Nunca voy a no decir la verdad», explicaba Katy Perry tras criticar el vestido de Meghan Markle, y volvía a repetir: «Solo te hacía falta una prueba más, pero te quiero Meghan». Sin embargo, las palabras de la cantante no iban a ser solo negativas, sino que Perry también aplaudió el trabajo que la Duquesa de Sussex estaba realizando: «Es increíble lo que está haciendo con todo esto, sus esfuerzos humanitarios. Ya sabes, el hecho de que ella es una feminista orgullosa, me encanta todo eso. La apoyo como mujer, la amo y les deseo lo mejor a los dos», concluía explicando Katy.