Kanye West demanda a su empresa de seguros por estafa Kanye West. El rapero pide 10 millones a Lloyd's London por retenerle pagos desde que canceló su gira en noviembre de 2016 C. GARCÍA Jueves, 3 agosto 2017, 19:08

Kanye West ha presentado una demanda a la empresa de seguros 'Lloyd's London' por retenerle pagos a raíz de que el rapero cancelase su gira de conciertos en noviembre del pasado año. El marido de Kim Kardashian exige a la compañía el pago de 10 millones de dólares en concepto de pagos atrasados.

La empresa responsable de las giras del artista, Very Good Touring, dice que no hay ningún indicio de que Lloyd's vaya a pagar o cubrir los gastos de esa cancelación. La aseguradora se ampara en el supuesto consumo de marihuana de Kanye West para no hacer los pagos pertinentes.

Por otro lado, la demanda de Kanye West también denuncia que Lloyd's vendió información confidencial del rapero a medios de comunicación. La aseguradora no ha hecho más declaraciones al respecto y dicen que no opinan sobre casos abiertos.

Kanye West y Very Good se defienden de las acusaciones de Lloyd's amparándose en el parte médico del rapero, que decía que no se encontraba en condiciones mentales para continuar con la gira.