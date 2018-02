Joaquín Reyes, a punto de ser detenido por confundirlo con Puigdemont Un vecino de la zona llamó a la Policía asegurando haber visto al expresident de la Generalitat LA VERDAD Viernes, 23 febrero 2018, 11:14

El equipo del programa 'El Intermedio' de La Sexta se ha llevado un buen susto tras la casi detención del humorista Joaquín Reyes. El cómico se encontraba grabando uno de los 'sketches' que se emitirán próximamente en el programa cuando un grupo se seis policías se acercaron a él con paso firme para detenerlo.

Al parecer, Joaquín Reyes estaba en la calle caracterizado de Carles Puigdemont, el expresident de la Generalitat que se fugó a Bruselas, cuando uno de los vecinos de Torrejón de Ardoz, en Madrid, llamó a la Policía asegurando que Puigdemont se encontraba en ese momento con una bandera independentista en el Parque Europa.

Tras la llamada, el humorista se vio apresurado por seis policías que, aunque no corrían hacia él, si andaban con paso firme y ligero: “No estoy detenido ni bajo arresto domiciliario, pero si que he pasado sustico. Yo estaba grabando mis chuminadas manchegas y, de repente, vienen seis agentes andando hacía mi. O bien no tenían entusiasmo por detener al expresident o bien se olían la tostada”, relataba el humorista en el programa 'Mas vale tarde' de La Sexta.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, la patrulla se percató al momento de que se trataba de una grabación para un programa de televisión: "La verdad es que visto de lejos daba el pego. Era tal cual: el pelazo, la mirada épica... Pero tanto como para llamar a la policía...", bromeaba Joaquín Reyes en el programa de Mamen Mendizábal. Finalmente, la situación quedaba en un simple susto y el 'sketch' se emitirá el próximo lunes en 'El Intermedio', según el equipo de La Sexta.