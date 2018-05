Jesé Rodríguez demanda a su expareja Aurah Ruiz El futbolista habría decidido mandar a la madre de su hijo ante los tribunales LA VERDAD Martes, 8 mayo 2018, 13:19

Desde que Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz pusieron fin a su relación el pasado mes de enero, la expareja no ha parado de hacerse la vida imposible el uno al otro. A ello también hay que añadirle la grave enfermedad que Nyan, el hijo que tienen en común, lleva padeciendo desde hace varios meses.

Sin embargo, a pesar de que Aurah ha sido la que ha acusado al futbolista durante las últimas semanas de ser un mal padre y no prestar apenas atención a su hijo, es en esta ocasión Jesé Rodríguez el que ha tomado medidas contra su expareja. Así, el futbolista podría haber llevado a cabo una una demanda por «afirmaciones injuriosas y calumniosas completamente falsas, enjuiciadas donde no corresponden».

Esta noticia ha sido confirmada por la misma Aurah Ruiz, quien se veía en la obligación de dar explicaciones a través de su cuenta de Instagram: «Tristemente sí la noticia es cierta. Tristemente sí pretende hacerme perder tiempo y economía. Pero tristemente te confirmo desde aquí que a mí no me silencia nadie. Verdad solo hay una y a la guerra me voy con ella. Por mi hijo, por mi familia, por mí».

Además de los problemas personales por los que está pasando Jesé Rodríguez con su expareja Aurah Ruiz y los problemas de salud de su hijo Nyan, el futbolista podría estar pasando una de sus peores rachas al haberse visto obligado a dejar su equipo, el Stoke City, al ausentarse durante varios partidos por tener que viajar a España para ver a su hijo.