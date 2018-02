Javier Calvo: «¿Opinar distinto nos tiene que llevar al odio?» El actor ha sido muy criticado por subir una foto con el expresidente Zapatero LA VERDAD Lunes, 26 febrero 2018, 10:03

El pasado 24 de febrero, Javier Calvo y Javier Ambrossi, también conocidos como 'Los Javis', se reunieron con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para hablar sobre el matrimonio homosexual, aprobado en España en julio de 2005. Los directores y ex-profesores de OT 2017 tuvieron una conversación con el socialista que próximamente utilizarán para 'Nosotrxs Somos', un documental sobre las últimas cuatro décadas del activismo LGTBI en España.

“De charla con el ex presidente Zapatero sobre la Ley de Matrimonio Igualitario y la lucha LGTBI” escribía Javier Calvo en su Instagram junto a una foto en la que aparecían Los Javis y Zapareto. Javier Ambrossi también comentaba a través de Twitter que “le había encantado conversar con Zapatero". Sin embargo, el encuentro con el el expresidente de España ha dado mucho que hablar en las redes sociales.

Así, los autores de la película 'La Llamada', han recibido una infinidad de críticas negativas como “que horror”, “patético” o “no pegáis con este señor, os quita la luz”, decían algunos usuarios entre otros comentarios. Ante esta situación, Javier Calvo ha decidido no callarse y dedicar unas palabras a todas las personas que han intentado hacerle daño por una simple fotografía: “Recibo críticas de gente que dice que le decepciono por charlar con este u otro político. Esto me hace reflexionar: tener unas ideologías diferentes nos tiene que enfrentar? Opinar distinto nos tiene que llevar al odio? Demonizar al otro por su forma de pensar no es fascismo?”, terminaba diciendo el actor para zanjar el asunto.

Finalmente, el documental en el que también participa César Vallejo, director creativo de RTVE, se emitirá en Playz durante 2018: "Hoy empiezo un proyecto precioso, la primera serie documental para Playz que saldrá en 2018. Un recorrido por la historia LGTB de España desde los 70 hasta hoy" escribía Vallejo al comienzo de la grabación del documental.