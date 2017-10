Jason Momoa pide perdón por un comentario machista de hace seis años El actor que interpretaba a Drogo en Juego de Tronos se ha mostrado muy arrepentido C. GARCÍA Sábado, 14 octubre 2017, 17:29

Hace seis años, Jason Momoa hizo un chiste machista en redes sociales que ahora se ha rescatado. El actor bromeaba sobre su trabajo en Juego de Tronos y decía: «Me encanta el género de la fantasía, porque puedes hacer de todo, desde arrancarle la lengua a alguien y salir indemne, a violar a bellas mujeres».

Debido al escándalo que abate Hollywood estos días por la acusación de acoso sexual al producto Harvey Weinstein, algunos usuarios rescataron el comentario de Jason Momoa. El actor ha tenido que disculparse por estas declaraciones y retractarse de lo dicho.

Momoa ha compartido una publicación en Instagram donde se disculpa de ese comentario.

«Me he despertado en Australia, ante las justificadas reacciones de mucha gente ante una broma de mal gusto que hice hace varios años en el Hall H, por las que pido perdón. Aún hoy me sigo sintiendo mal conmigo mismo por la falta de sensibilidad que demostré aquel día. Sé que mis disculpas no harán que se olviden estas palabras tan hirientes. La violación y el acoso sexual puede sucederle a cualquiera y sé de primera mano lo doloroso que es, tanto por mis familiares y amigos. Hice un comentario absolutamente desagradable. Es inaceptable y pido perdón de corazón».