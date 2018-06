El inesperado cambio de look de Jorge Javier Vázquez El presentador aparecía en el plató de 'Supervivientes' con el pelo completamente blanco LA VERDAD Viernes, 1 junio 2018, 13:06

Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores más conocidos de la cadena Telecinco, sorprendía anoche a todos los espectadores con un inesperado cambio de look. Sin embargo, nada más comenzar la gala de 'Supervivientes 2018, el conductor del programa explicaba a todos los espectadores el motivo de su alocado aspecto.

Así, Jorge Javier aparecía en directo delante de toca España con el pelo teñido de blanco, un guiño que hacía honor a la marcha de Mariano Rajoy y a la moción de censura. «Me ha salido esto. Se va Rajoy... y es como que el envejecimiento que he ido acumulando en tantos años en los que ha estado en el poder me ha salido en una noche, pero nada, se quita, en cuanto venga otro se quita», explicaba a la audiencia del programa la misma noche que María Jesús Ruiz se convertía en la octava expulsada del concurso.

«¡Lara! Me han dicho que parezco un empotrador», bromeaba con Lara Álvarez, también presentadora del programa desde Honduras. Sin embargo, es posible que el cambio de look de Jorge Javier tan solo dure unos días, pues ya advertía a los espectadores que el tinte blanco no era permanente y que pronto podríamos verle de vuelta a su color de pelo original.