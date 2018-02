La inesperada declaración de Alfred a Amaia «Hace tres meses me enamoré de Amaia y quería decírselo hoy» LA VERDAD Miércoles, 14 febrero 2018, 10:11

Operación Triunfo ha dicho adiós definitivamente y lo ha hecho con un final a lo grande. Además de las espectaculares actuaciones los concursantes, el gran momentazo de la noche llegaba con 'Tu Canción', interpretada por los representantes de Eurovisión de España Alfred y Amaia.

Una vez acabada la canción y a punto de dar por finalizada la última gala, bautizada como 'OT la fiesta', la pareja protagonizó un precioso momento que los seguidores del programa recordarán durante mucho tiempo. Ocurre cuando Alfred pide la palabra al presentador del programa, Roberto Leal, quien como el resto del público y espectadores pensaba que iba a pedir matrimonio a su novia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el joven dedicó unas palabras a Amaia que no dejaron indiferentes a nadie: “Hace tres meses que me enamoré de Amaia y quería decírselo hoy. Aunque no hemos cantado 'City of stars' quiero decir que a partir de esa actuación empezó todo. Me encantaría volverla a cantar” confesó el artista.

Ante tal declaración, el director del programa no pudo negarse y el equipo se puso en marcha para dejarlo todo preparado. Justo cuando la pareja se sentaba en el piano y comenzaba la canción, Alfred vuelve a protagonizar otro bonito momento susurrando un 'te quiero' a Amaia mientras tocaban los primeros acordes. Finalizada de nuevo la segunda canción interpretada por la pareja, la última gala de Operación Triunfo 2017 acababa con un beso y un final tan inesperado que ha hecho arder todas las redes sociales.