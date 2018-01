La increíble venganza de un hombre a su mujer infiel Un usuario contó lo que hizo a su pareja al sospechar que le engañaba pero pocos le creen C. GARCÍA Martes, 16 enero 2018, 10:53

Un usuario de Reddit bajo el seudónimo 'Itsme03' confesó cómo se dio cuenta de que su mujer le era infiel y qué hizo para vengarse de ella. La historia está trayendo muchos comentarios en esta red, la mayoría de usuario que dudan de la veracidad de la historia.

Según cuenta el hombre, varias pistas le llevaron a pensar que su mujer tenía un amante. Ella salía a comprar leche por la noche y tardaba mucho en volver, otros días se tenía que quedar trabajando hasta tarde, y así varias excusas que hicieron que este marido sospechara.

El día del cumpleaños de su mujer fue clave. Explica que había visto escondida por la casa una botella de cava y que cuando preguntó a su mujer si iban a celebrar su cumpleaños esta contestó que no, «mejor que vayas de viaje con tus amigos, yo tengo que trabajar y no me gusta que me recuerden que envejezco».

Eso fue lo que terminó por convencerle y empezar su venganza. El hombre se puso en contacto con la familia y amigos de su mujer para organizarle una fiesta sorpresa de cumpleaños. Ese día todos quedaron en la puerta, la madre de ella con una tarta, otros amigos con regalos, todos entraron a la casa para dar la sorpresa a la mujer. Pero lo cierto es que no sabemos quien se sorprendió más. Todos entraron al dormitorio y encontraron, según 'Itsme03', a la mujer con su amante.

Tras eso, la mujer se enfadó mucho con el marido. Él reconoce que habían dejado de ser un matrimonio para ser simplemente compañeros de piso. Se separaron y el usuario de Reddit cuenta que ella se ha ido a vivir con su amante y que espera un hijo: «Llegados a este punto sólo deseo que haya encontrado alguna felicidad, a pesar de no ser yo el que se la proporcione».