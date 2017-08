La increíble historia del niño Rambo Sobrevivó durante 24 días comiendo serpientes y curándose fiebres por sí mismo C. GARCÍA Martes, 1 agosto 2017, 13:16

Miao es un niño de solo 10 años que se fuegó de su casa, en Xuanwei, China, después de que su padre le pegara. El pequeño se propuso llegar a Chongqing, a 800 kilómetros de su hogar, y emprendió solo un camino de supervivencia al más puro estilo Rambo.

Para lograr sobrevivir, Miao no robó ni pidió dinero, comía lo que encontraba por el camino y dormía donde podía. Durante 24 días estuvo vagando solo por el país asiático, se alimentó de serpientes que él mismo cazaba y pescaba peces ene l río, después lo cocinaba en barbacoas que encendía.

El South China Morning Post cuenta la historia de este niño aventurero que ha dado una lección de supervivencia al mundo. El pequeño conseguía comida a cambio de la recolección y venta de cartones y plásticos. Nunca robó ni aceptó dinero a cambio de nada, siempre hacía algo para ganárselo. Un día se encontró un móvil y lo vendió por 30 yuanes, de ahí compró comida, un cuaderno y un bolígrafo, que sería su diario de bitácora.

Durante el tiempo que estuvo solo, Miao se puso enfermo, tuvo diarreas y fiebre, pero él mismo se curó preparándose su propio tónico con agua hirviendo y una bayas silvestres. La receta la había aprendido de su familia por ser parte de la medicina tradicional.

Miao escapó de su casa el 29 de junio y el pasado día 23 de julio la Policía dio con él. El pequeño tuvo en emotivo reencuentro con sus padres, quienes le prometieron no volver a pegarle a cambio de que él no se volviera a escapar. Está claro que ir solo no es un problema para el niño.