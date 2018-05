La increíble bronca de la influencer Paula Gonu a una seguidora «Por favor, deja de hacer eso, arrepiéntete, pide perdón...» LA VERDAD Lunes, 30 abril 2018, 10:03

Paula Gonu, una de las influencers más conocidas de Instagram, ha plantado cara a una de sus seguidoras al enterarse del video que había realizado anteriormente pegando a otra chica. La youtuber, que ya había mostrado su rechazo hacia el bullying en otras ocasiones y ha advertido de lo peligroso que puede llegar a ser, se encontraba haciendo un directo de Instagram cuando unos cuantos fans le mandaron un mensaje en el que le avisaban de que una de sus seguidoras había estado acosando a una chica.

Tras leer esta desagradable situación, Paula Gonu comprobó que ambas chicas eran seguidoras suyas, por lo que decidió transmitir algunos buenos valores y no quedarse callada: «No quiero nombrar a nadie, pero como me sigues, quizás estás viendo esto. Te quiero decir algo: por favor, deja de hacer eso, arrepiéntete, pide perdón y sé consciente de todo el daño que le haces a una persona».

Tras echarle la bronca a la acosadora, la influencer también le ha aconsejado que se aleje de ese circulo le personas que en vez de pararle los pies, le incitan a que siga pegando a la joven: «Aléjate de esas personas que, viendo que haces eso, te ríen las gracias. No sois mejores que nadie, al contrario, dejáis de ser personas cuando hacéis eso».

Finalmente, Paula Gonu enviaba un mensaje de apoyo a la víctima en el que le invitaba a contar lo sucedido para que no vuelva a vivir otro caso así: «Si me estás viendo, te digo que no te lo quedes para ti sola, tienes que decírselo a tus padres, a tus profesores, a quien te dé la gana, pero que no te dé vergüenza», concluía diciendo la influencer respecto a este tema.