Un hombre sale a tomar una cerveza en Reino Unido y acaba en Ibiza La fiesta se le fue de las manos a este inglés tras una mudanza C. GARCÍA Lunes, 7 agosto 2017, 16:15

Gareth Kelly avisó a su novia Hannah de que iba a tomar una cerveza con sus amigos. El hombre de 30 años había estado ayudando a otro a hacer la mudanza y no se les ocurrió mejor forma para celebrar el final del trabajo. Salieron a tomar algo por las calles de la ciudad en la que viven, en Reino Unido, pero las cosas se debieron complicar.

El diario 'The Sun' cuenta esta historia, digna de un guión para 'Resacón 4'. Hannah contó al medio inglés que recibió un mensaje de Kelly unas horas más tarde que le informaba de que estaba de camino al aeropuerto, decía que le habían invitado a una fiesta en Ibiza. El hombre también avisó a su jefe, pues el viaje se prolongaría algunos días.

Gareth Kelly pasó cinco días en Ibiza, le había dicho a su novia que solo serían tres días. Su novia no parecía muy contenta con él, según relató al 'The Sun', «me dijo que no me preocupara, que me compraría un imán para la nevera».