Un hombre lleva 60 años sin ducharse por esta razón

Amou Haji tiene 82 años y no se da una ducha en condiciones desde que tenía 22. Vive en una aldea de Irán y hace unos meses un canal de televisión local que le hizo un reportaje lo apodó 'el hombre más guarro del mundo'. Vive a las afueras del pueblo, por lo que su poca higiene no molesta a muchos vecinos. Lleva una vida acorde a sus ideales y tiene sus propias razones para no querer lavarse.

Según explicó a los reporteros, decidió alejarse de la sociedad y vivir solo por una serie de sucesos que le ocurrieron en su vida. Goza de una salud envidiable y cree que si se duchara enfermaría, él afirma que vivir sucio le ha mantenido fortalecido.

Para mayor impacto, Amou no vive únicamente sucio por fuera, se alimenta de carne podrida y bebe cinco litros de agua cada día que guarda en un contenedor oxidado. Suele fumar con un tubo iraní excrementos de animales que encuentra por el campo. Cuando va por la ciudad, se mira por los espejos de los coches, si cree que tiene el pelo largo, no lo corta, lo quema.

El estilo de vida de este uraño iraní se ha hecho muy viral en su país y en todo el mundo. Sabiendo cómo es su día a día, sorprende que esté tan sano y nunca haya tenido ninguna enfermedad.