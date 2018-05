La hija de Eros Ramazzotti, escoltada permanentemente por una terrible amenaza La joven vive con un guardaespaldas pegada a ella durante todo el día LA VERDAD Viernes, 25 mayo 2018, 10:16

Aurora Sophie Ramazzotti, la hija del cantante Eros Ramazzotti y de Michelle Hunziker, presentadora y modelo Suiza, se ha visto obligada a convivir con un guardaespaldas que la escolta durante todo el día debido a una terrible amenaza que recibió mediante correo electrónico.

La joven se encontraba fuera de casa cuando sus padres recibían el terrible mensaje de un anónimo en el que les decía que arrojaría ácido en el rostro de su hija si no le proporcionaban una determinada cantidad de dinero dentro de un plazo de tiempo establecido.

En ese momento Michelle Hunziker llamó rápidamente a su hija para que se pusiera a salvo lo antes posible. «Mi primera reacción cuando me llamó mi madre para contármelo fue mirar a mi alrededor y después ir corriendo para casa», confesaba la joven para el periódico italiano 'Il Corriere', donde además añadía: «Un instante antes era una persona libre y desde entonces ya no lo he sido».

A pesar de todo, Sergio, su guardaespaldas, se ha convertido en uno de sus amigos más íntimos y en su mayor apoyo, junto a su novio Goffredo Cerza, durante esta dura etapa. «Al principio dejé de hacer todo lo que hacía. De un día para otro tuve que adaptarme a otra persona. Sergio me ha ayudado, no podía haber pedido una persona mejor», terminaba confesando Aurora Ramazzotti.